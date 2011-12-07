Фестиваль Гарифа Ахунова пройдет в дистанционном формате

В этом году ситуация, сложившаяся из-за распространения коронавирусной инфекции, внесла в проведение фестиваля свои коррективы. В этом году он пройдет дистанционно и в переводческом формате.

Как рассказала инициатор и организатор фестиваля, поэт, руководитель ЛИТО им. Г. Ахунова Наиля Ахунова, всем желающим предлагается перевести на русский язык стихотворение Гарифа Ахунова «Туган якка мэдхия» («Родному краю»). Он посвятил произведение своей родине - Арскому краю.

Гариф Ахунов родился 18 сентября 1925 года в многодетной крестьянской семье в старинной небольшой деревне Кечкене Училе. В 70-е годы прошлого столетия деревни, увы, не стало. Сейчас на ее месте расположен историко-мемориальный комплекс с родником «Ахун чишмэсе».

Стихотворение нужно перевести на русский язык.

Переводы от участников конкурса принимаются до 1 июня, а итоги будут подведены 4 июня 2020 года, в день памяти Гарифа Ахунова.

В жюри входят известные литераторы, педагоги и филологи.

Варианты перевода стихотворения можно размещать на сайте Стихи.ру в виде рецензий и/или присылать в соцсетях Борису Вайнеру (председатель жюри) и/или Наиле Ахуновой.

Авторов лучшим переводов ждут призы - отличные книги.