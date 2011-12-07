Национальная библиотека РТ открыла виртуальную выставку о Хемингуэе

Экспозиция приурочена 121-й годовщине со дня рождения всемирно известного американского писателя, военного корреспондента, лауреата Пулитцеровской премии и Нобелевской премии по литературе за 1954 год Эрнеста Хемингуэя.

На выставке представлены книги Хемингуэя на языке оригинала, интересные статьи о жизни и творчестве писателя на немецком языке.

Выставка сопровождается музыкой из фильма «Старик и море», который был снят в Америке в 1958 году режиссером Джоном Элиотом Стерджесом. Кстати, автором музыки является американский композитор российского происхождения, четырехкратный обладатель кинопремии «Оскар» Дмитрий Темкин.