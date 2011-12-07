Объявлено о призе для победителя в специальной программе «Россия - Исламский мир»

Давний партнер фестиваля - Группа стратегического видения «Россия - Исламский мир» - объявила о своем призе «За диалог культур в исламском мире». Приза в размере 300 тысяч рублей будет удостоен один из фильмов, представленных в специальной программе «Россия - Исламский мир».

Как сообщает пресс-служба XVI Казанского международного фестиваля, после серьезного отбора в эту программу вошли 10 полнометражных игровых фильмов, снятых в странах, входящих в Организацию Исламского Сотрудничества. Это картины абсолютно разных жанров: социальные драмы, комедии, притчи, приключения.