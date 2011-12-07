В Казани пройдет традиционный фестиваль культуры и дизайна «Печән базары 2021»

В Казани пройдет современный фестиваль дизайна и культуры «Печән базары 2021» («Сенной базар»). Фестиваль будет проходить в Старо-Татарской слободе 29–30 августа.

Впервые фестиваль прошел в апреле 2013 года и был посвящен 100-летию со дня смерти поэта Габдуллы Тукая.

«Целью фестиваля было воссоздание атмосферы эпохи начала XX века — время, когда жил и творил Тукай», — отметили в пресс-службе Всемирного форума татарской молодежи.

Сенной базар — культурный и торговый центр в Старо-Татарской слободе Казани в XVIII–XX вв. Неоднократно упоминался в произведениях классика татарской литературы Габдуллы Тукая и других татарских писателей.

Программа фестиваля включает в себя экскурсии по городу, дизайн-маркет, мастер-классы, фудкорт, на котором можно попробовать натуральные продукты от фермеров Татарстана. Также в программе есть квест, предлагающий почувствовать себя кладоискателем и принять участие в поиске ханских сокровищ.

Начало фестиваля запланировано на 29 августа в 12:00 на набережной озера Кабан. Вход для всех свободный.