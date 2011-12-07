В театре им. Камала по Пушкинской карте было куплено около 1,5 тыс. билетов

В татарском государственном Академическом театре им. Галиаскара Камала по Пушкинской карте были куплены почти 1500 билетов на сумму порядка 900 000 рублей, рассказали в театре.

С 1 сентября этого года молодые люди от 14 до 22 лет могут получить Пушкинскую карту, на которой будет три тыс. рублей. Эти деньги можно потратить до конца года на разные культурные мероприятия: купить билет в музей, театр, филармонию, галерею и тд.

Запуск масштабного проекта «Пушкинская карта» повлиял и на посещаемость Камаловского театра. Лидеры среди спектаклей: «На закате», «Женюсь.тат», «Мэхэббэт FM» и «Угасшие звезды».

Как получить Пушкинскую карту «Казанские ведомости» рассказывали здесь.