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«Казанский Кремль» вышел в финал конкурса «Интермузей-2020»

В финальный тур межмузейного конкурса, проходящего в рамках фестиваля «Интермузей-2020», в этом году вышли 20 проектов от 18 музеев. Среди финалистов - Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».

Выбор самых интересных и перспективных музейных проектов проводится по четырем номинациям: «Образовательно-просветительская деятельность», «Научно-исследовательская, реставрационная работа», «Межрегиональное взаимодействие», «Работа со специальными аудиториями». Музей-заповедник «Казанский Кремль» - один из претендентов на победу в категории «Работа со специальными аудиториями».

Итоги конкурса будут объявлены 29 мая, в завершающий день фестиваля «Интермузей-2020». В фестивале, который в этом году проходит в онлайн формате, принимают участие около 400 музеев из всех федеральных округов Российской Федерации. Помимо профессионального конкурса в программе фестиваля: интерактивные музейные экспозиции, вебинары, на которых музейные работники смогут пообщаться дистанционно и обсудить свои самые актуальные проблемы.

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