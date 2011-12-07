«Казанский Кремль» вышел в финал конкурса «Интермузей-2020»

Выбор самых интересных и перспективных музейных проектов проводится по четырем номинациям: «Образовательно-просветительская деятельность», «Научно-исследовательская, реставрационная работа», «Межрегиональное взаимодействие», «Работа со специальными аудиториями». Музей-заповедник «Казанский Кремль» - один из претендентов на победу в категории «Работа со специальными аудиториями».

Итоги конкурса будут объявлены 29 мая, в завершающий день фестиваля «Интермузей-2020». В фестивале, который в этом году проходит в онлайн формате, принимают участие около 400 музеев из всех федеральных округов Российской Федерации. Помимо профессионального конкурса в программе фестиваля: интерактивные музейные экспозиции, вебинары, на которых музейные работники смогут пообщаться дистанционно и обсудить свои самые актуальные проблемы.