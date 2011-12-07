В Казани стартовала II Лаборатория молодых драматургов «Новая татарская пьеса»

Тем, кто пройдет творческий отбор, предстоят несколько месяцев напряженной работы под руководством настоящих профессионалов своего дела. Первый этап — интенсивный образовательный курс по современной драматургии и основам написания пьесы, который проведут известные драматурги Михаил Дурненков, Юлия Тупикина, Ркаил Зайдулла, театральный критик Нияз Игламов.

После завершения образовательного курса участники Лаборатории под руководством наставников напишут свои пьесы. До 1 ноября результаты их трудов должны быть представлены в литературную часть ТГАТ им. Г. Камала. Пьесы принимаются на татарском и русском языках. Авторы лучших работ станут известны 22 декабря.

Напомним, организатор лаборатории и конкурса «Новая татарская пьеса» — театр имени Г. Камала. Учредители — Министерство культуры РТ и Союз театральных деятелей РТ.