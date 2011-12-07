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В Казани стартовала II Лаборатория молодых драматургов «Новая татарская пьеса»

Начался прием заявок и отбор участников II Лаборатории молодых драматургов «Новая татарская пьеса». Этот творческий драматургический марафон продлится до 22 декабря.

Тем, кто пройдет творческий отбор, предстоят несколько месяцев напряженной работы под руководством настоящих профессионалов своего дела. Первый этап — интенсивный образовательный курс по современной драматургии и основам написания пьесы, который проведут известные драматурги Михаил Дурненков, Юлия Тупикина, Ркаил Зайдулла, театральный критик Нияз Игламов.

После завершения образовательного курса участники Лаборатории под руководством наставников напишут свои пьесы. До 1 ноября результаты их трудов должны быть представлены в литературную часть ТГАТ им. Г. Камала. Пьесы принимаются на татарском и русском языках. Авторы лучших работ станут известны 22 декабря.

Напомним, организатор лаборатории и конкурса «Новая татарская пьеса» — театр имени Г. Камала. Учредители — Министерство культуры РТ и Союз театральных деятелей РТ.

КВ
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