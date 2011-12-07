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Жители РТ посещали культурные учреждения в два раза активнее, чем жители других регионов РФ

Несмотря на пандемию и самоизоляцию показатель посещаемости культурных учреждений в РТ составил 80,2%.

Жители Татарстана стали самыми активными посетителями культурных учреждений в России. Целевой показатель посещаемости составил 80,2% несмотря на пандемию и самоизоляцию, сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Федералы нам в принципе такой порог ставили: если сдержим 35%, то значит, наши показатели выполнены. Мы перевыполнили их больше чем в два раза», — уточнила министр.

Она уточнила, что среднее значение посещаемости культурных учреждений по стране составляет 35%.

Также на коллегии рассказали, посещаемость культурных учреждений в 2020 году в соответствии с целевым показателем национального проекта «Культура» в Татарстане составила 80,2%».

КВ
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