Жители РТ посещали культурные учреждения в два раза активнее, чем жители других регионов РФ

Жители Татарстана стали самыми активными посетителями культурных учреждений в России. Целевой показатель посещаемости составил 80,2% несмотря на пандемию и самоизоляцию, сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Федералы нам в принципе такой порог ставили: если сдержим 35%, то значит, наши показатели выполнены. Мы перевыполнили их больше чем в два раза», — уточнила министр.

Она уточнила, что среднее значение посещаемости культурных учреждений по стране составляет 35%.

Также на коллегии рассказали, посещаемость культурных учреждений в 2020 году в соответствии с целевым показателем национального проекта «Культура» в Татарстане составила 80,2%».