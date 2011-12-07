Балет «Шурале» покажут на площадках Русских домов по всему миру

Россотрудничество организовало показ балета «Шурале». Онлайн-премьера состоится при поддержке Минкультуры Татарстана на площадках Русских домов по всему миру.

Известно, что в понедельник покажут запись спектакля, сделанную французской компанией Telmondis для телеканала Mezzo. Перед началом трансляции с приветственным словом выступят глава Россотрудничества Евгений Примаков и Президент РТ Рустам Минниханов.

Музыку к балету написал татарский композитор Фарид Яруллин. Авторами либретто стали исследователь творчества Тукая, известный поэт-лирик Ахмет Файзи и выдающийся хореограф Леонид Якобсон.