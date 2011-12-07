Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Балет «Шурале» покажут на площадках Русских домов по всему миру

Показ спектакля организовали в Россотрудничестве.

Россотрудничество организовало показ балета «Шурале». Онлайн-премьера состоится при поддержке Минкультуры Татарстана на площадках Русских домов по всему миру.

Известно, что в понедельник покажут запись спектакля, сделанную французской компанией Telmondis для телеканала Mezzo. Перед началом трансляции с приветственным словом выступят глава Россотрудничества Евгений Примаков и Президент РТ Рустам Минниханов.

Музыку к балету написал татарский композитор Фарид Яруллин. Авторами либретто стали исследователь творчества Тукая, известный поэт-лирик Ахмет Файзи и выдающийся хореограф Леонид Якобсон.

КВ
Лента новостей