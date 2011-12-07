Возродившийся и обновленный: театральный «Восточный клуб» заработает в Казани после векового перерыва

«Шэрык клубы» («Восточный клуб» — в переводе с тат.) расположился в историческом здании легендарного сообщества татарской интеллигенции начала XX века, где и был раньше — в Старо-Татарской слободе, в доме Абдул-Карима Апанаева на улице Татарстан, 8.

«Восточный клуб» впервые заработал после векового перерыва. Здесь в свое время выступали известные татарские писатели, работала на сцене первая профессиональная татарская театральная труппа «Сайяр». Местная интеллигенция собиралась здесь, чтобы посмотреть и обсудить новую театральную постановку, послушать современников, поделиться своими последними сочинениями или просто вести великосветские беседы. «Нам очень радостно, что, наконец, спустя 100 лет, это здание вновь открывает свои двери. И снова собирает в своих стенах молодежь, чтобы приобщить к искусству и рассказать об истории татарского театра», — признается представитель комплекса и экскурсовод Миляуша Закиева.

100 и 20 лет спустя

В 2000 году при поддержке правительства республики Татарстан было принято решение возродить историческое здание клуба «Шэрык». Инициаторами этого проекта были главный режиссер ТГАТ им. Г.Камала Марсель Салимжанов и директор театра Шамиль Закиров. В итоге идея оказалась реализованной только в наши дни, зато теперь все желающие — и уже «просвещённые» в театральной жизни, и еще только «начинающие» — смогут наконец прикоснуться к одному из самых сокровенных — к «изнанке» татарской театральной жизни и всей ее истории.

«Наше здание состоит из двух частей: первая часть была построена в 1907 году, а вторая — в 1910 году. А сам „Восточный клуб“ был основан 21 декабря в 1906 году», — начинает свое повествование на литературном татарском языке Миляуша Закиева.

Экскурсия начинается с первого этажа здания. Согласно историческим документам, раньше здесь заседал заведующий клуба, а также располагались касса, гардеробная и буфет. В наши дни здесь представлены различные AR-открытки дополненной реальности с напечатанными на них фотографиями со спектаклей, которые можно приобрести и с помощью QR-кода смотреть их дома.

Так же можно познакомиться с некоторыми основоположниками татарского театра, которые внесли большой вклад в историю и культуру — нужно просто подставить их картонное изображение-маркер на специально отведенную зону — и тут же на экране высвечиваются их образы, которые представляют современные актеры театра Камала. Когда убираешь картинку с «читающей» зоны — настроение героя сразу, он говорит: «Друзья! Вы, видимо, очень торопитесь! Ну, что же… Прощайте!»

На стенах вдоль всего лестничного пролета развешены красочные афиши спектаклей многолетней давности и даже «родословная» татарского театра.

Раньше на втором этаже располагались небольшая сцена и зрительный зал на 100-150 человек, а на третьем — библиотека. Сейчас там расположены тематические зоны: «Река времени», «Призрачная сцена», «Закулисье» и «Театр. История. Личность».

Река времени с закулисьем

Для того, чтобы поближе познакомиться с писателями, актерами, режиссерами и разными громкими событиями в истории татарского театра, начиная с 1887 года и до наших дней, нужно посетить зал «Река времени». Здесь надо встать на определенную точку и поводить рукой по воздуху, как бы листая страницы книги, — на экране высветится вся история татарского театра.

Далее зал «Призрачная сцена». Здесь, в том самом небольшом зале на 100-150 зрителей, проигрываются фрагменты старых и современных спектаклей, но с такой оптической иллюзией, будто перед нами играют реальные актеры здесь и сейчас. Эту сцену разделяет черный занавес, имитирующий коридор с дверью в конце — закулисье, а на стене исторические фотографии мэтров татарского театра. В будущем, кстати, здесь планируется проводить театральные постановки.

Попадаем в следующий зал — и как раз под названием «Закулисье». Здесь находится виртуальная гримерка, где любой желающий может «примерить» на себя различные костюмы и даже грим героев известных татарских спектаклей. Так же здесь представлены личные вещи из гримерных комнат артистов театра Камала.

Завершающий экскурсию зал, находящийся на третьем этаже, называется «Театр. История. Личность».

«Пройдя все залы, мы можем здесь посидеть и послушать лекции. И так же, в игровой форме можем еще ближе познакомиться с актерами», — рассказывает Миляуша Закиева.

Здесь установлена интерактивная книга «Азбука театра». К каждой букве алфавита привязаны те или иные слова, напрямую относящиеся к национальному театральному искусству. Так же в этом зале можно поиграть, собрав на время на интерактивной панели паззл, связанный с определенной выдающейся личностью татарской культуры.

Интерактивный мультимедийный комплекс «Восточный клуб» работает с 13.00 до 21.00. Стоимость входного билета — 300 рублей.