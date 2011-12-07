Празднование международных и межрегиональных Сабантуев отменено из-за пандемии коронавируса

Празднование международных и межрегиональных Сабантуев, запланированное на начало лета, отменено из-за пандемии коронавируса, сообщил заместитель премьер-министра РТ, председатель нацсовета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«Международные Сабантуи, запланированные на ближайшее время — на конец мая и июнь: национальный праздник в городе Бишкек в Киргизии, Европейский Сабантуй в Софии (Болгария) и Азиатский Сабантуй в Ташкенте — отменены, на данный момент разрешение на их проведение не получено. Делать прогнозы на будущее пока невозможно», — сказал он.

Решение о проведении Сабантуев регионах и за рубежом будут принимать власти регионов и местные организации.

Также Шайхразиев уточнил, что решение о переносе празднования пока не принималось, а некоторые регионы выступили с предложением провести Сабантуй в режиме «онлайн». «Наши соотечественники из Новосибирска готовятся повести праздник в онлайне», — сказал спикер.