Дни культуры Республики Коми в РТ могут пройти в следующем году

Также Ирада Аюпова и Сергей Емельянов встретились с художниками — участниками Всероссийского пленэра–симпозиума, который в эти дни проходит в Казани в рамках творческого проекта Союза художников «Со-творение». Об это сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Напомним, творческий проект Союза художников РТ «Со-творение» стал победителем фонда президентских грантов РФ. Проект посвящен 100-летию образования ТАССР. Благодаря грану 30 известных художников из разных регионов России — от Крыма до Владивостока — приехали в Татарстан, чтобы отобразить в своих картинах исторические места Казани, Древнего Болгара, острова-града Свияжска.