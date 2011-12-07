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Дни культуры Республики Коми в РТ могут пройти в следующем году

Планируется, что в 2021 году в Казани пройдут Дни культуры Республики Коми. Об этом достигнута договоренность на встрече двух министров: министра культуры Татарстана Ирады Аюповой и министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергея Емельянова.

Также Ирада Аюпова и Сергей Емельянов встретились с художниками — участниками Всероссийского пленэра–симпозиума, который в эти дни проходит в Казани в рамках творческого проекта Союза художников «Со-творение». Об это сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Напомним, творческий проект Союза художников РТ «Со-творение» стал победителем фонда президентских грантов РФ. Проект посвящен 100-летию образования ТАССР. Благодаря грану 30 известных художников из разных регионов России — от Крыма до Владивостока — приехали в Татарстан, чтобы отобразить в своих картинах исторические места Казани, Древнего Болгара, острова-града Свияжска.

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