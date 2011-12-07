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«Город блюз» объявил о создании нового клуба фотохудожников

В казанском музее Амира Мазитова открылась фотовыставка «Город блюз». Это дебютная выставка нового клуба фотохудожников «SAN/ЦИФРА».

В небольшом выставочном зале музея представлено около ста фотографий известных мастеров и молодых фотохудожников: Евгения Кулешова, Валерия Михайлова, Валерия Ряшина, Эдварда Хакимова, Руслана Ахмедгалиева, Рифката Якупова, Карины Арутюнян, Хайдара Абдулова, Кристины Дегтяревой, Максима Каримова и Рамиля Гали.

Здесь можно увидеть черно-белые, цветные фото, сделанные цифровыми камерами и пленочными фотоаппаратами. Жанр - абсолютно разный. Это и зарисовки из нашей повседневной жизни, и яркие городские пейзажи, и живописные портреты, натюрморты.

Как рассказал инициатор создания и председатель фотоклуба ««SAN/ЦИФРА» Рамиль Гали, сейчас важно поддержать художественное направление в фотографии.

КВ
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