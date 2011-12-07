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В Казани 1 октября стартуют Дни японского кино

Зрителям необходимо заранее зарегистрироваться на сеансы в кассе и на сайте кинотеатра.

С 1 по 5 октября в казанском кинотеатре «Мир» пройдут Дни японского кино. Жители города и гости столицы смогут посмотреть фильмы, которые получили признание на различных международных кинофестивалях. Об этом сообщает ГБУК «Татаркино».

Перед показом этого первого фильма в шесть часов вечера в зале кинотеатра пройдет мастер-класс по икебане по школе Согэцу. Икебана — традиционное японское искусство компоновки срезанных цветов и побегов в специальных сосудах, а также искусство правильного размещения этих композиций в интерьере.

Все показы стартуют в семь часов вечера. Зрителям необходимо заранее зарегистрироваться на сеансы в кассе и на сайте кинотеатра.

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