В Казани 1 октября стартуют Дни японского кино

С 1 по 5 октября в казанском кинотеатре «Мир» пройдут Дни японского кино. Жители города и гости столицы смогут посмотреть фильмы, которые получили признание на различных международных кинофестивалях. Об этом сообщает ГБУК «Татаркино».

Перед показом этого первого фильма в шесть часов вечера в зале кинотеатра пройдет мастер-класс по икебане по школе Согэцу. Икебана — традиционное японское искусство компоновки срезанных цветов и побегов в специальных сосудах, а также искусство правильного размещения этих композиций в интерьере.

Все показы стартуют в семь часов вечера. Зрителям необходимо заранее зарегистрироваться на сеансы в кассе и на сайте кинотеатра.