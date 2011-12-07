Начиналось все с фотовыставки на заборе

Серьезно фотографией он занялся больше 10 лет назад. Учился у известного мэтра отечественной фотографии Александра Лапина, потом стал активно снимать, особенно во время рабочих командировок. - География поездок придает особый колорит фотографиям. Настоящее удовольствие ощущаешь, когда получается в свободную минуту, что называется, не пропустить сегодняшнюю жизнь и зафиксировать нужный кадр, - говорит Эдуард Хайруллин.Первая же его выставка фотографий прошла необычно - в помещении одного из ресторанов города и на стенах строительного забора на улице Малая Красная. Улица, на которой шел тогда ремонт, преобразилась. И, по мнению Эдуарда, стала выглядеть по-европейски, даже в состоянии ремонта украсив город. На нынешней выставке в Казанской Ратуше представлено 60 работ, и на каждом снимке обязательно есть пара - людей, животных или предметов, связанных одной смысловой линией.- Возникшая на мгновенье искра между двумя объектами: человеком и животным, мужчиной и женщиной, человеком и памятником - вот этот момент кажется самым ценным и важным из всего происходящего с нами. Я всегда с большим трепетом караулил такие секунды, которые придают смысл нашей жизни! - поделился эмоциональной составляющей процесса съемки Эдуард Хайруллин.Геометрической особенностью фотографий Эдуарда Хайруллина является их необычный формат - они квадратные, напоминают инстаграмовские снимки. Кстати, можно сказать, что длина и ширина составляют пару, ведь они равны. Отвечая на вопрос о том, какие фото особо ценны для него, Эдуард ответил, что на выставке есть снимки с родными людьми: его папа целует голубя. Этот момент теперь вне времени. А самой «фотографичной» страной Эдуард Хайруллин назвал Кубу: - Там все тебе так рады и улыбаются открыто, не стесняясь своих эмоций и не боясь попасть в кадр. Поэтому одно удовольствие фотографировать кубинцев.