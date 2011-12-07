«Свободная сцена» откроется в Казани в ноябре

В этом году участники образовательного проекта - деятели театра, студенты театральных учебных заведений обсудят тему «Исследование человеческого познания и разума».

По информации руководителей лаборатории - основателей Камерного театра «Театр. Акт» Ангелины Миграновой и Родиона Сабирова - лаборатория пройдет в два этапа. Первый этап теоретический - лекции, тренинги и семинары. Второй - практический, где будет создаваться эскиз спектакля.

Напомним, творческая лаборатория «Свободная сцена» проводится в Казани с 2011 года. Миссия проекта – создание в нашем городе активной молодежной творческой среды для начинающих режиссеров, актеров. Проект «Свободная сцена» реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Союза театральных деятелей РФ.