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«Свободная сцена» откроется в Казани в ноябре

11 ноября в Доме Актера им. М. Салимжанова стартует X Творческая лаборатория «Свободная сцена».

В этом году участники образовательного проекта - деятели театра, студенты театральных учебных заведений обсудят тему «Исследование человеческого познания и разума».

По информации руководителей лаборатории - основателей Камерного театра «Театр. Акт» Ангелины Миграновой и Родиона Сабирова - лаборатория пройдет в два этапа. Первый этап теоретический - лекции, тренинги и семинары. Второй - практический, где будет создаваться эскиз спектакля.

Напомним, творческая лаборатория «Свободная сцена» проводится в Казани с 2011 года. Миссия проекта – создание в нашем городе активной молодежной творческой среды для начинающих режиссеров, актеров. Проект «Свободная сцена» реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Союза театральных деятелей РФ.

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