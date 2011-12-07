Концертмейстер Роман Чуйнов: Обязательное условие - всегда быть в отличной музыкальной форме

Представляем собеседникаРоман Чуйнов родился в 1974 году в Казани. В 1979 - 1992 годах обучался в ССМШ в классе Н.С.Казачковой. В 1997 году окончил Казанскую государственную консерваторию им. Н.Г.Жиганова по классу специального фортепиано в классе профессора И.С.Дубининой. С 1995 года - концертмейстер Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая. Выступал с такими выдающимися дирижерами, как Фуат Мансуров, Владимир Васильев, народными артистами РФ и РТ Ильгамом Шакировым, Зилей Сунгатуллиной, народными артистами РТ Георгием Ибушевым, Рустамом Маликовым, заслуженными артистами РТ Ригиной Валиевой, Владимиром Васильевым, другими звездами. В 2007 году получил почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан». Лауреат X Всероссийского конкурса пианистов имени В.Сафонова, II Международного конкурса исполнителей татарской песни имени И.Шакирова.Легендарный английский пианист Джеральд Мур как-то сказал, что каждый хороший аккомпаниатор спасает жизнь певцу чаще, чем это можно представить. О специфике работы незаметных, но незаменимых мастеров концерта наша беседа с концертмейстером филармонического музыкально-литературного лектория Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая, заслуженным артистом Республики Татарстан Романом Чуйновым. - Роман Евгеньевич, наверняка каждый молодой музыкант мечтает о сольной карьере. А почему вы решили стать концертмейстером, который все время в тени? - Не то чтобы в тени, точнее сказать - на втором плане, в тылу. Меня пригласили концертмейстером в филармонию, когда я еще был студентом консерватории. С тех пор работаю здесь. Задача концертмейстера - помочь солисту проявить талант, а не соперничать с ним. На сцене важно быть одной командой, понимать друг друга без слов. Это кропотливая работа. Наши артисты - профессионалы, работать с ними очень интересно. Вот недавно с заслуженным артистом России, народным артистом Татарстана Эмилем Залялетдиновым записали видеоантологию песен и романсов на слова Мусы Джалиля. Это около 20 произведений. - А концертмейстеры проходят курс психологии? - В консерватории концертмейстерство - обязательная дисциплина для пианистов. Психологии там не учат. Это все приходит с опытом. Когда работаешь почти 25 лет, уже знаешь, как подойти к артисту. И артисты знают, как подойти ко мне. Конечно, к каждому нужен особый подход. Помните легендарный номер Владимира Винокура и Левона Оганезова? Вокалист дает концертмейстеру ноты: «Здесь играй... здесь не играй... здесь рыбу заворачивали...» Это смешно. Но страшно представить, что такое может произойти в жизни. А ситуация вполне реальная, если певец и аккомпаниатор не смогут найти общий язык. У меня, слава богу, такого никогда не случалось. - Как удается избегать неприятных моментов? - Помимо того что концертмейстер - профессиональный пианист, у него в арсенале должен быть очень большой репертуар не только для вокалистов, но и для инструменталистов. Бывает так, что программу приносят накануне концерта. Если произведения незнакомые, то их приходится учить... За сутки новый материал выучить сложно, в результате это скажется на качестве выступления. И еще одно обязательное условие - всегда быть в отличной музыкальной форме. Это как у спортсменов - не потренируешься несколько дней, сразу сказывается на результатах. Поэтому я каждый день не менее трех часов провожу за инструментом. Это для меня обязательная программа. - Вы много гастролируете по республике. Изменилась публика за четверть века? - Задача нашего музыкально-литературного лектория просветительская. Мы с концертами объездили весь Татарстан, и могу сказать, что перемены поразительные. В районах появились концертные залы, музыкальные инструменты. Гастролировать стало гораздо комфортнее. И публика тоже изменилась. Люди ждут концертов. Радует, что приходит молодежь и дети. Они стали более подкованы в музыке, чем зрители 5 - 10 лет назад. Волей-неволей слышат классику на радиостанциях, по телевидению. У многих на телефонах для звонка установлены мелодии Моцарта, Вивальди, Чайковского... На концертах нередко задают вопросы, просят исполнить ту или иную композицию.