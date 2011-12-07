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Казанский дизайнер одежды Рустам Исхаков представил новую коллекцию

Примечательно, что в этом году дизайнер представил и мужскую одежду.

21 апреля этого года отметилось ярким, запоминающимся событием для модной индустрии Казани. Ведь именно в этот день состоялся закрытый показ новой коллекции одежды «Весна-лето’21» марки RUSTAM казанского дизайнера одежды Рустама Исхакова. 

Примечательно, что в этом году дизайнер представил и мужскую одежду. Помимо профессиональных моделей в показе участвовали медийные личности, блогеры, бизнесвумен и его постоянные клиенты. Программа вечера была насыщенной: гостей ждал изысканный фуршет, авторские коктейли, диджей-сет и розыгрыш подарков от партнеров мероприятия.

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