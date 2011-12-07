На станции метро «Площадь Тукая» откроется выставка акварелей Урманче, ранее не показывавшихся из-за цензуры

На станции метро «Площадь Тукая» откроется выставка работ Баки Урманче. Национальный музей Татарстана 29 апреля представит там постеры с акварелями известного татарского художника и скульптора из своих фондов.

«Уникальность этого проекта в том, что ранее эти акварели никогда ранее нигде не выставлялись. Они выставлялись лишь один раз — в московской галерее, это было очень давно. Причин много на это разных. В том числе много разных легенд и слухов вокруг этого, одна из легенд — это то, что не прошли они цензуру в советское время», — рассказала и. о. генерального директора Национального музея РТ Алиса Вяткина.

Вяткина рассказала, что выставка приурочена к юбилею Тукая, напомнив, что праздничные мероприятия по этому случаю будут длится год. Выбор площадки она объяснила желанием музея, чтобы как можно больше горожан ознакомились с работами Урманче.

«Вы ведь помните, что вся эта станция — это мозаичные иллюстрации из сказок Тукая. Наш музей подготовил иллюстрации Баки Урманче к сказке „Шурале“ — всех жителей и гостей города появится возможность познакомиться с этими удивительными картинами», — отметила она.

«Казанские ведомости» сообщали, что гостей Казани теперь прямо с трапа самолета встречают портреты Тукая, его музы и соратников. Там открылась выставка «Я устремляюсь в высоту» — спецпроект аэропорта столицы республики, который носит имя великого поэта, и Национального музея РТ.