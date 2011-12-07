Гузель Удачина прочитала юным жителям республики фрагмент из повести «Алые паруса»

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина дала старт республиканской акции «Читаем детям вместе», сообщает пресс-служба ведомства.
Удачина прочитала отрывок из повести Александра Грина «Алые паруса».
К акции также присоединился министр образования РТ Рафис Бурганов. Он прочитал отрывок из поэмы Габдуллы Тукая «Шурале» на татарском языке.
К акции «Читаем детям вместе» может присоединиться любой желающий. Для этого достаточно опубликовать до 20 августа в соцсетях (Instagram или «ВКонтакте») под хэштегом #читаемдетямрт видеозапись, на которой участник читает любимое детское произведение.
Авторов лучших работ организаторы наградят призами.