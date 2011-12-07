Черно-белая летопись Татарстана в период перестройки

На выставке представлено около 30 архивных фотографий, сделанных фотомастером в 1980 - 1990-е годы. Это запечатленная на черно-белую пленку фотолетопись Татарстана в сложные годы перестройки. Эпоха перемен коснулась каждого человека, каждую семью. В кадрах фотожурналиста - эпизоды жизни нашей страны, республики в то время.

Как рассказал на открытии выставки генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, у Рамиля Гали журналистский подход к любой теме и каждая его фотография содержит не просто динамичный сюжет, но наполнена настроением, живыми эмоциями, философским содержанием.

Как отметила главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова, Рамиль Гали - один из тех фотографов, кто по праву считается летописцем истории Татарстана. Есть те, кто снимает красиво, и те, кто снимает историю. Он красиво снимает историю. Это богатый исторический материал о становлении и развитии нашей республики за последние 30 лет.

- Со временем по-другому смотришь на прошедшие события. Действительно, конец 80-х - начало 90-х - это был прорыв республики во всех сферах. Мы повезло - я всегда находился на переднем крае исторических событий, фиксировал их на пленку, - рассказал автор выставки Рамиль Гали.

Наша справка

Рамиль Гали — действительный член Союза фотохудожников России, член Союза журналистов России, член Союза журналистов Москвы, член Союза фотохудожников Татарстана, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ, фотокорреспондент информационного агентства «Татар-информ». В фотожурналистике 33 года.