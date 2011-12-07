Театр Камала примет участие в фестивале «Крымская театральная осень»

С 4 по 10 сентября в Республике Крым пройдет Второй Всероссийский фестиваль национальных театров «Крымская театральная осень». Он пройдет сразу на нескольких площадках — в Ялте, Керчи и Симферополе.

В числе девяти ведущих национальных театров страны представит зрителям и жюри свой спектакль «Пришлый» Татарский государственный академический театр им. Г.Камала, сообщает пресс-служба ТГАТ им. Г.Камала.

По мнению театральных критиков, спектакль «Пришлый» считается фестивальным хитом в репертуаре татарстанского театра.