Победителей казачьего конкурса «Великая Казачья Русь» объявят 14 октября

Ежегодный открытый дистанционный конкурс казачьей культуры «Великая Казачья Рус!», который проводится по всероссийскому музыкальному проекту «Мы за Великую Державу», пройдет 14 октября этого года.

Главная цель конкурса — развитие и популяризация казачьей культуры, современного искусства и народного художественного творчества, а также пропаганда патриотизма.

Принять участие в конкурсе смогут как дети и подростки, так и взрослые люди. Все желающие принять участие должны быть старше 3-х лет.

В творческом конкурсе можно выступить как с поэтическим номером, так и с музыкальным. Помимо этого принять участие в нем могут и танцоры. Победители конкурса будут объявлены в один из своих самых значимых праздников, который особенно чтят казаки — Покрова Пресвятой Богородицы — 14 октября.