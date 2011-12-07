Победителей казачьего конкурса «Великая Казачья Русь» объявят 14 октября

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Ежегодный открытый дистанционный конкурс казачьей культуры «Великая Казачья Рус!», который проводится по всероссийскому музыкальному проекту «Мы за Великую Державу», пройдет 14 октября этого года.
Главная цель конкурса — развитие и популяризация казачьей культуры, современного искусства и народного художественного творчества, а также пропаганда патриотизма.
Принять участие в конкурсе смогут как дети и подростки, так и взрослые люди. Все желающие принять участие должны быть старше 3-х лет.
В творческом конкурсе можно выступить как с поэтическим номером, так и с музыкальным. Помимо этого принять участие в нем могут и танцоры. Победители конкурса будут объявлены в один из своих самых значимых праздников, который особенно чтят казаки — Покрова Пресвятой Богородицы — 14 октября.