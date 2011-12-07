Мусульманок из разных уголков страны собрал в Казани FASHION IFTAR 2021

В этом году FASHION IFTAR отметил пятилетний юбилей: пока еще маленькая, но уже значимая дата. Более полтысячи мусульманок из разных уголков страны вновь собрались в татарстанской столице, чтобы вместе совершить намаз, узнать о трендах в мусульманской моде, показать себя и приятно провести время. Благо, территория стадиона «Ак Барс Арена» позволяет пригласить и разместить всех желающих.

Возможно, сказалась самоизоляция, но в этом году участницы мероприятия явно соскучились по общению, ведь в прошлом году FASHION IFTAR был проведен в онлайн-формате. Это обстоятельство заставило изменить программу, но в этом году праздник красоты все-таки состоялся и подарил радость общения.

Пока одни общались, другие знакомились с образцами одежды на специализированной ярмарке. Кроме нарядов, здесь можно было приобрести мыло ручной работы, косметику, различные украшения. Ничто так не радует женщину, как возможность лично примерить новый наряд. Организаторам и на этот раз удалось доказать всему миру, что мусульманская одежда может быть необыкновенно красива.

Организаторами ифтара выступает Команда MODEST COVERED (Гульнара Михеева, Регина Гарипова и Диана Хабибуллина) во главе с Джаннат Мингазовой. Они позиционируют его как светское мероприятие, ведь гости здесь не только знакомятся с трендами и новинками мусульманской моды, но и заводят полезные и приятные знакомства.

Новшеством пока коллекции в этом год стало участие возрастных моделей (от 40 лет и старше). Дамы продемонстрировали наряды из каждой представленной коллекции. Организаторы решили доказать всем, что стиль и красота доступны любому возрасту. Хедлайнером мероприятия стал итальянский модный дом Max Mara, который развивает направление «благопристойная мода», и представил на суд гостей свою коллекцию.

С заходом солнца все гости приступили к трапезе, но началось разговение с традиционного чтения Корана.

Организаторы планируют в следующем году пригласить на ифтар и зарубежных гостей, таким образом, мероприятие может приобрести статус международного.