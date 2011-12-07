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28 июня в Турции пройдет праздник стихов и песен, посвященных Сабантую

Музыкально-поэтический марафон организован по инициативе общества «Культуры и взаимопомощи татар» турецкого города Эскишехир.

Праздник состоится онлайн, в формате Zoom-конференции. Исполнить песни, стихи о Сабантуе, а также стать зрителем виртуального праздника, сможет каждый желающий. Об этом пресс-служба Всемирного конгресса татар.

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