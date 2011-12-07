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29 июля в музее А.М. Горького и Ф.М. Шаляпина состоится мастер-класс «Утюг — утка в руке на поводке»

29 июля в музее А.М. Горького и Ф.М. Шаляпина состоится необычный мастер-класс «Утюг — утка в руке на поводке».

Посетители музея узнают историю такого незаменимого в хозяйстве предмета, как утюг, познакомятся со старинными способами глажки белья с помощью рубеля и скалки, увидят цельнолитой, угольный и другие утюги.  

Также в этот день в музее проведут мастер-класс по нанесению рисунка на ткань при помощи деревянной печатной доски с рельефным орнаментом. Эта традиционная техника получила название «набойка». А на занятии «Скрипичный ключик, или Основы нотной грамоты» ребята узнают историю создания многих музыкальных инструментов.

КВ
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