29 июля в музее А.М. Горького и Ф.М. Шаляпина состоится мастер-класс «Утюг — утка в руке на поводке»

Посетители музея узнают историю такого незаменимого в хозяйстве предмета, как утюг, познакомятся со старинными способами глажки белья с помощью рубеля и скалки, увидят цельнолитой, угольный и другие утюги.

Также в этот день в музее проведут мастер-класс по нанесению рисунка на ткань при помощи деревянной печатной доски с рельефным орнаментом. Эта традиционная техника получила название «набойка». А на занятии «Скрипичный ключик, или Основы нотной грамоты» ребята узнают историю создания многих музыкальных инструментов.