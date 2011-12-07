Актер Ринат Тазетдинов награжден Орденом дружбы

— В последнее время в театр пришли молодые драматурги, режиссеры. Мне очень интересно все, что они делают. Когда наш курс Щепкинского училища пришел в театр, о нас точно так же говорили: «Ну все, это для театра конец!» Но театр не умер. И эти ребята привнесли новую, свежую струю, новые темы, нашли новые подходы к драматургии, в режиссуре. Пришли к нам и молодые талантливые актеры. Я всегда говорю: пока молодые, надо пробовать играть все: экспериментальные пьесы, зарубежную, русскую и татарскую классику, комедии, трагедии, мелодрамы, музыкальные спектакли… Пока молодые, надо играть Гамлета, Ромео. Если не сейчас, то когда? — рассказал в одном из интервью для «Казанских ведомостей» Ринат Арифзянович.

Наша справка

Ринат Тазетдинов родился 1 января 1938 года в д. Малая Цильна Дрожжановского района Татарской АССР. Окончил Московское театральное училище им. Щепкина. С 1961 года — актер Татарского академического театра им. Г.Камала. Им сыграно множество ярких ролей. За исполнение роли Ильяса в спектакле «Тополек мой в красной косынке», поставленный по повести Чингиза Айтматова, ему присуждена Государственная премия РТ им. Г.Тукая. За исполнение ролей Карандышева («Бесприданница» А.Островского) и Мусы Джалиля («У совести вариантов нет» Т.Миннуллина) Ринат Тазетдинов удостоен Государственной премии СССР. Награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».