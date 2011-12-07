Фестиваль «Восток – Запад: Отечественные войны России» состоится в онлайн-формате

Как сообщает пресс-служба Национального музея РТ, первый день фестиваля, 1 августа, будет посвящен героям Отечественной войны 1812 года. На страницах Национального музея РТ в социальных сетях будут транслироваться лекции, видеоролики с военно-историческими реконструкциями, мастер-класс по изготовлению оригинального календаря в стиле начала XIX века.

Второй фестивальный день посвящен Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Запланированы мастер-классы, видео-фильмы, онлайн-экскурсия по обновленной экспозиции Музея-мемориала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, проект «Споемте, друзья!», где онлайн все вместе смогут исполнить знаменитые песни военных лет.