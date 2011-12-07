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Фестиваль «Восток – Запад: Отечественные войны России» состоится в онлайн-формате

1 и 2 августа в Казани, в Национальном музее РТ, пройдет традиционный межрегиональный реконструкторский фестиваль «Восток-Запад: Отечественные войны России». Но в этом году из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки все мероприятия фестиваля пройдут в онлайн-формате.

Как сообщает пресс-служба Национального музея РТ, первый день фестиваля, 1 августа, будет посвящен героям Отечественной войны 1812 года. На страницах Национального музея РТ в социальных сетях будут транслироваться лекции, видеоролики с военно-историческими реконструкциями, мастер-класс по изготовлению оригинального календаря в стиле начала XIX века.

Второй фестивальный день посвящен Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Запланированы мастер-классы, видео-фильмы, онлайн-экскурсия по обновленной экспозиции Музея-мемориала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, проект «Споемте, друзья!», где онлайн все вместе смогут исполнить знаменитые песни военных лет.

КВ
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