Юные казанцы – призеры международного конкурса рисунков

В конкурсе принимали участие более 800 юных художников от 5 до 14 лет из России, Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины.

Ученик детской художественной школы № 6 Амир Ахмедов стал бронзовым призером конкурса в возрастной категории от 5 до 8 лет. Так высоко международное жюри оценило его работу «Солнечный Андижан».

Дипломами были отмечены работы воспитанницы Центра дополнительного образования «Заречье» Кировского района Казани Азалии Заляевой и ученика детской художественной школы № 3 им. Б.М.Альменова Анастасия Ташева. Об этом сообщает портал администрации г. Казани kzn.ru

Конкурс «Наследие Евразии глазами детей — 2020. Национальные костюмы» организован Евразийским отделением Всемирной организации «Объединенные города и местные власти».