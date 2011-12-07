Для пассажиров казанского метро на станции «Площадь Тукая» открылась выставка с акварелями Баки Урманче

На станции «Площадь Тукая» открылась выставка акварелей легендарного татарского художника и скульптора Баки Урманче. На постерах представлены иллюстрации к сказке Габдуллы Тукая «Шурале». А сама станция также украшена мозаичными панно по мотивам произведений великого татарского поэта.

Выставку организовали Национальный музей Татарстана совместно с «Метроэлектротрансом». Акварели Урманче долгое время хранились в запасниках Нацмузея. Как рассказала и. о. генерального директора музея Алиса Вяткина, они выставлялись лишь однажды — в Третьяковской галерее. Как заверила представитель музея, это было «очень давно»

«Причин много на это разных. В том числе много разных легенд и слухов вокруг этого, одна из легенд — это то, что не прошли они цензуру в советское время», — объяснила Вяткина.

На постерах представлены разные сцены из самой известной сказки «татарского Пушкина». Художник представил их в нескольких вариантах. В том числе сцену, в которой Шурале застрял в бревне, угодив в расставленную батыром ловушку. Напомним, Шурале — это сказочное существо из лесных чащ с рогом в лбу и длинными пальцами. По поверьям татарского народа, ими он мог защекотать заблудившихся в лесу до смерти.

В Нацмузее объяснили выбор площадки для экспозиции желанием, чтобы как можно больше горожан познакомились с работами татарского художника и скульптора.

С такими же планами — чтобы как можно гостей города познакомилось с культурой Татарстана, Нацмузей открыл выставку и в аэропорту Казани, прямо в зоне прилета. О ней ранее писали «Казанские ведомости».