Проект «Московские казанцы» остался в истории

Каталоги посвящены творчеству трех талантливых художников: Дмитрия Жилова (1891–1959), Дмитрия Красильникова (1903–1951) и Дмитрия Мощевитина (1894–1974). Свой путь в изобразительном искусстве они начинали в Казани, а потом творческая жизнь ярких представителей казанской художественной школы была связана с Москвой. Об этом рассказала автор выставок, автор-составитель каталогов — кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, старший научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств РТ Ольга Улемнова.