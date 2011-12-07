Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Проект «Московские казанцы» остался в истории

Вышли в свет каталоги трех выставок, которые состоялись в рамках художественного проекта «Московсие казанцы». Этот проект осуществлен Государственным музеем изобразительных искусств Татарстана в содружестве с Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ.

Каталоги посвящены творчеству трех талантливых художников: Дмитрия Жилова (1891–1959), Дмитрия Красильникова (1903–1951) и Дмитрия Мощевитина (1894–1974). Свой путь в изобразительном искусстве они начинали в Казани, а потом творческая жизнь ярких представителей казанской художественной школы была связана с Москвой. Об этом рассказала автор выставок, автор-составитель каталогов — кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, старший научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств РТ Ольга Улемнова.

КВ
Лента новостей