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На территории КФУ появится памятник писателю Сергею Аксакову

Он был первым студентом Казанского императорского университета.

На территории главного здания КФУ установят памятник писателю Сергею Аксакову. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе «Татинвестгржданпроекта» (ТИГП).

«Предусматриваются два варианта установки бюста Сергею Тимофеевичу Аксакову: первый вариант у южного фасада главного корпуса университета, второй вариант — в сквере у кафедры астрономии в ансамбле с памятником Л. Н. Толстого и другими знаменитыми выпускниками университета» — отметил архитектор Герман Бакулин, работающий над проектом.

Сергей Аксаков стал первым студентом Казанского Императорского университета, так как его фамилия была в начале списка.

КВ
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