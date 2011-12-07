«Казанский Кремль» отмечен наградой фестиваля «Интермузей-2020»

Проект музея «Я здесь не чужой!» получил диплом за «Творческий и комплексный подход к созданию методик социальной адаптации и среды единения национальных сообществ» и грамоту российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ-Россия). Проект «Я здесь не чужой!» был представлен в номинации «Работа со специальными аудиториями».

В этом году все мероприятия в рамках «Интермузея-2020» проходили в онлайн-формате. И церемония объявления победителей творческого конкурса тоже состоялась во время видеоконференции, в которой приняли участие представители музеев России.

Как ранее сообщали «Казанские ведомости», в конкурсе «Интермузей-2020» принимало участие более 120 музеев. Они представляли свои проекты в четырех номинациях: «Образовательно-просветительская деятельность», «Научно-исследовательская, реставрационная работа», «Межрегиональное взаимодействие», «Работа со специальными аудиториями».