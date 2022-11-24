Елена Кулецкая, ведущая ТНТ: Скоро, чтоб попасть на «Модные игры», придется покупать билет на стадион

Вы говорили, что «секрет любого образа — это уверенность в себе». Какой совет вы бы дали участникам шоу «Модные игры» перед съемками? Поделитесь вашими лайфхаками, которые помогают развивать/поддерживать/повышать уверенность в себе?

Чтобы развить уверенность в себе, существует множество курсов. Но все же могу поделиться своими мыслями на этот счет, причем не только для участников «Модных игр», а вообще для всех. Не одежда несет человека, а человек одежду. Уверенный в себе человек в любой одежде – хоть в мешке, в маленьком красном платье в метро – будет выглядеть классно. Да, он, возможно, будет вызывать какие-то недоумевающие взгляды, но сразу после одежды глаз падает на самого человека. И если этот человек будет сидеть или идти с абсолютно счастливым лицом – пусть с улыбкой или покерфейс – и уверенный в себе, то недоумевающие взгляды сразу превращаются в мысли о том, что возможно именно так и надо. Ты сам так решил, тебе захотелось так одеться, и окружающие в целом примут твой образ. Наша программа примерно о том же. Иногда приходят очень стильные девочки, но с большим волнением и неуверенностью в выборе той или иной вещи. Они ждут одобрения от жюри, но эксперты очень быстро засыпают их вопросами, на которых они просто «плавают». Или приходит совершенно нелепо одетая женщина, фэшн-фрик, в синем шифоновом платье, с длиннющими ногтям со стразами. Безусловно, она получит критику в вопросе моды и стиля, но ей по сути будет все равно, потому что она так себя несет. Она пришла королевой, и она ушла королевой. То есть, будьте уверенными в своем выборе. Кто знает, может быть, вы – будущий трендсеттер. Придумал же кто-то эти ужасные кроксы на каблуках, или, например, Джулия Фокс вышла как-то в мусорном пакете, и все модники бросились повторять за ней.

Фото предоставлено телеканалом ТНТ

Быть ведущей модного шоу для вас не в новинку. Помог ли вам прошлый опыт во время съемок «Модных игр»?

Сам опыт ведения телепрограмм мне очень помог. Я влилась в уже слаженный коллектив, но так как я не новичок на ТВ, я прекрасно понимала, как все это работает. Для меня были понятны такие вещи, как свет, камера, работа с редактором, который наговаривает тебе в ухо. Вся техническая составляющая, которая на 50% дает тебе успех в телешоу, мне была знакома. А что касается тематики, стиля, так это вообще моя среда. Хоть я и не даю никаких советов и критики, я, как проводник, задаю структуру программе.

Что было для вас самым сложным в процессе сьемок шоу?

Не очень люблю жаловаться, потому что часто слышу критику людей, которые на подобные жалобы на трудности и сложности приводят в пример работу врачей, спасателей, шахтеров. И я с этим вполне согласна. Но тем не менее. Наш программный пул снимается очень интенсивно: в течение 6-ти дней мы снимаем около 12 программ. Это длительный процесс, в котором я как ведущая стою, и стою на каблуках. Несколько лет назад мы все влезли в кроссовки и больше не вылезли. Я уже начала забывать, что такое каблуки, и стоять на них с 10 утра до 10 вечера – это, конечно, тяжело. Даже когда есть возможность передохнуть, то не хочется лишний раз садиться, потому что одежда помнется. В кадре всё должно выглядеть идеально. Но это, пожалуй, единственная сложность. От всего остального я в восторге. Я буквально заряжаюсь на съемках, даже несмотря на то, что в таком графике вечером бывает сложно уснуть, ведь в кадре ты всегда бодрый и энергичный. И даже недельный недосып и то, что после съемок ты чувствуешь себя выжатой батарейкой, не омрачают восторга от съемок.

Вы профессиональная модель и не понаслышке знаете о модных тенденциях, имеете большой бэкграунд. Почему вы предпочли стать ведущей шоу, а не жюри?

Я хотела быть именно ведущей. Я часто участвую в различных шоу в качестве члена жюри или эксперта, но мне нравится быть хозяйкой положения. Мне кажется, что наши члены жюри – это наилучший выбор, который только может быть. Я к моде имею опосредованное отношение, то есть, я ее не изучаю ежеминутно и ежесекундно. Моя профессия не состоит из изучения модного рынка, показов, я не отслеживаю тренды или дизайнеров, которые переходят из одного модного дома в другой. А наши эксперты – совсем другое дело. Например, Алина Герман может писать модные энциклопедии. На каждом шоу она выдает потрясающие знания о моде. Видя какую-то блузку с рюшами, она тут же выдает историю создания, кто и когда придумал этот тренд, называет имена в кинематографе, которые имеют к этому отношение. Слушать ее – одно удовольствие. А Карина Нигай – яркая, ультрамодная, фэшн-инфлюэнсер, большой профессионал. Сейчас я не настолько погружена в моду, чтобы сказать, что эту вещь надо сжечь, а к этому кардигану добавить ремень с клепками, и он будет в точности, как на вчерашнем показе Balenciaga. А Карина – да.

Модель – это всегда некий проводник, черенок, на который каждый нанизывает свое видение: стилист свое, фотограф – свое. Модель впитывает все это в себя и просто вживается в этот модный образ.

Чувство стиля – это врожденный талант, или навык, который приобрести? Если это все же навык, на что молодым девушкам стоит обратить внимание? Как развить в себе чувство стиля?

Да, чувство стиля, безусловно, можно воспитать. Нужно вдохновляться, путешествовать, пробовать. Сейчас очень большое количество возможностей, когда любой показ можно смотреть онлайн в прямом эфире. К тому же существует множество курсов стилистов. Это не значит, что оттуда выходят сплошь стилисты, но на курсах можно научиться обращать внимание на фактуры, сочетание цветов, формы.

Фото предоставлено телеканалом ТНТ

Как вы восстанавливаетесь после съемок?

Сейчас мне обязательно нужен выходной, день, когда я ничего не делаю. Но по закону подлости в съемках может быть либо длительный перерыв, либо же всем надо все и сразу и в один день. Сейчас я поняла, что соглашаться на съемки без перерыва – работа на износ. Минимум один день для восстановления мне нужен. Ничего не делать – это значит отказаться от любой работы и дел: полежать, поспать, сделать какие-то косметические процедуры, ведь плотный телевизионный грим буквально высасывает из кожи всю влагу. В этот раз я еще заручилась поддержкой своей мамы и няни, чтобы они взяли на себя детей. Потому что все мы знаем, какой отдых, когда мама дома. Еще провела такой эксперимент: отказалась от многочисленных соблазнительных перекусов и перерывов на кофе во время съемок. Ела только правильную сбалансированную пищу, пила много воды. Можно сказать, что обязательным пунктом моего райдера был стакан воды с трубочкой (чтоб не облить одежду), и могу сказать, что у меня не было такого чувства усталости как после переедания разных вкусностей на съемках. Это тоже сыграло свою роль и, как мне кажется, помогло быстрее восстановиться.

Назовите ваши три самые любимые бьюти-процедуры?

Конечно, обыденность для всех – утренние патчи под глаза. Ты выходишь из дома с патчами, которые освежают и снимают отечность. Я их очень люблю. Также трехступенчатый уход – умывание, сыворотка и крем – увлажняющий или питательный в зависимости от погоды. В салонах я люблю процедуры на увлажнение и восстановление, но не требующие никакой реабилитации даже полдня. Иначе можно потом в кадре удивиться, увидев у себя на лице синяки или отеки. Есть такая процедура Dermadrop – это глубокое увлажнение, при котором к твоей коже ничего не прикасается, бесконтактная мезотерапия. Сыворотка «вбивается» в поры кожи под высоким давлением. Также процедура Hydrafacial – аппаратная чистка и увлажнение. Еще мне очень понравился аппарат Icoone для тела с лимфодренажным эффектом.

Были ли вы в Казани? Если да, то какие отметили для себя особенности стиля местных модниц? Если нет, то как вы считаете, накладывает ли национальный колорит свой отпечаток на тот или иной регион в плане моды и стиля?

В Казани я не была, но очень хочу. Казань находится в списке моих желаний и городов обязательных к посещению. Но у меня есть подруга, топ-модель, которая работала с наилучшими дизайнерами и фотографами, Женя Володина, и она из Казани. Она всегда с теплом и восторгом рассказывала про свой родной город.

Как вы думаете, какая основная целевая аудитория шоу «Модные игры» на ТНТ?

Это девушки, которые интересуются модой и стилем, хотят выглядеть классно, современно, неординарно. Но не только они. Программа выходит в субботу в 9 утра и как мама маленьких детей могу сказать, что мамы все равно встают рано. И это яркое, красочное, веселое и интересное шоу, которое может стать прекрасным началом выходного дня.

Смотрите шоу «Модные игры»(16+) по субботам в 9.00 на ТНТ

(16+)

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