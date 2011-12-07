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В Казани продают особняк около озера Кабан

Здание оценивается в 350 млн рублей.

В Казани за 350 миллионов рублей продают особняк у Кабана. Соответствующее объявление размещено на Avito. Трехэтажное здание включает в себя 1,1 тыс. кв. м.

Особняк является активом девелопера Самата Хакимова. Ранее в доме располагался халяль-ресторан. Отметим, что дом уже выставлялся на торги летом 2020 года.

Напомним, что здание отреставрировали в 2014 году. В нём заменили плиты перекрытия и обновили фундамент. От старого здания осталось только две фасадные стены.

КВ
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