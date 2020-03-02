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В 2019 году в Казани построили на 28% больше жилья, чем в 2018

1,14 млн. кв. м. жилья построили в столице РТ

В Казани в 2019 году построили 1,14 млн. кв. м. жилья. Показатели на 28% превышают результаты 2018 года, рассказали в исполкоме города.

«Застройщики стремились запустить как можно больше проектов, которые подпадают под критерии, позволяющие достроить объект по старым правилам долевого строительства», — пояснили рост показателей в мэрии.

В сумме, в прошлом году ввели в эксплуатацию 87 домов. Из них 150 тыс. кв. м. (9 домов) построили по программе соципотеки.

КВ
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