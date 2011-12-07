Жилье под Казанью подорожало на 30%. В некоторых районах спрос увеличился в два и три раза, сообщил президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

«Самое популярное — лаишевское направление. Снова возродился спрос на Куюки. Если 4—5 лет назад это направление практически умерло из-за „дороги жизни“, как ее называли, то теперь дорогу расширили — и продажи выросли», — отметил Савельев.

Он уточнил, что цена среднестатистического дома увеличилась примерно на 1 млн рублей.