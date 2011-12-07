Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Жилье под Казанью подорожало на 30%

Больше всего спросом пользуется «лаишевское направление».

Жилье под Казанью подорожало на 30%. В некоторых районах спрос увеличился в два и три раза, сообщил президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

«Самое популярное — лаишевское направление. Снова возродился спрос на Куюки. Если 4—5 лет назад это направление практически умерло из-за „дороги жизни“, как ее называли, то теперь дорогу расширили — и продажи выросли», — отметил Савельев.

Он уточнил, что цена среднестатистического дома увеличилась примерно на 1 млн рублей. 

КВ
Лента новостей