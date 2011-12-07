Глава Гильдии риэлторов Татарстана Андрей Савельев: В Казани рынок съемного жилья «серый» на 90%

О том, сколько сейчас стоит съемное жилье в столице Татарстана, какие районы города пользуются наибольшим спросом и как правильно оформить договор аренды, корреспонденту «КВ» рассказал президент ассоциации «Гильдия риэлторов Республики Татарстан» Андрей Савельев.

— Андрей Юрьевич, в связи с приездом в сентябре иногородних студентов ситуация на рынке аренды жилья всегда меняется в сторону заметного увеличения спроса. Как изменились спрос и стоимость съемных квартир по сравнению с летом?

— Роста цен на коммерческий наем жилой недвижимости в Казани нет. А вот спрос вырос резко! Он начался примерно с 10 августа и продолжится до конца сентября. Отмечу, в этом году он просто сумасшедший! В некоторых агентствах недвижимости спрос на коммерческий наем жилья в соотношении 30:1. То есть на одну появившуюся к сдаче в аренду квартиру уже есть 30 заявок.

Поэтому в эти дни квартира, выставленная для коммерческого найма, «живет» один день. А чаще всего два — три часа. То есть это время, потраченное риэлтором на согласование о встрече с хозяином и дорогу. После этого квартира будет снята с объявлений найма и предложена ждущему своей очереди клиенту.

Кроме студентов, в съемном жилье остро нуждаются и те, кто лето проводит на дачах, а ближе к холодам, в сентябре — октябре, перебирается в город.

— Хотя эта ситуация довольно странная. Получается, дача есть, а своего жилья нет?

— Разные жизненные ситуации у людей возникают. Бывает, что и дача снимается в аренду, и квартира в городе. На лето снимают дачу, на зиму — квартиру. Причины разные. Кто-то строит свой дом и на то время, пока он строится, ищет себе жилье. Другие делают ремонт в квартире, которую приобрели, ведь сентябрь — это еще и один из месяцев активного приобретения жилья.

— Но интернет пестрит объявлениями о сдаче квартир на любой вкус и кошелек. Складывается стойкое впечатление, что в Казани нет проблем с арендой недвижимости для проживания.

— А вы попробуйте позвонить по одному из этих объявлений и найти реально существующую квартиру под съем, которую предлагает сам хозяин, законный владелец.

— То есть за большинством объявлений стоит посредник?

— В Казани сейчас рынок съемного жилья на 90% «серый». Только на оставшихся 10% работают профессиональные риэлторы. Остальные — люди, не имеющие никакого отношения к сфере недвижимости, не зарегистрированные в качестве юрлица или ИП, не имеющие печати, офиса и соответственно не несущие какой-либо ответственности за свои действия. Более того, на этом рынке около 30% — это вообще мошенники, аферисты, которые просто хотят обмануть. В качестве вариантов обмана они, например, предлагают вам купить у них список предлагаемых в аренду квартир. Сейчас, по-моему, стоимость такого списка составляет около 5 тысяч рублей. Но в этом списке реальных квартир в аренду нет! Позвонив по указанному номеру, вы узнаете, что эта квартира сдавалась еще несколько лет назад, а то и вовсе уже давно продана. Или же с вами начинает «играть» сообщник афериста, откладывая постоянно просмотр на завтра. Еще примерно 30% — объявления тех, кто выставляет несуществующие квартиры, чтобы найти клиентов. А треть объявлений из этих 90% — откровенные фейки.

— Но есть интернет-ресурсы, предлагающие именно недорогие съемные квартиры — за 10 — 11 тысяч рублей в месяц. Как вы относитесь к этим предложениям?

— Если вы видите объявление о сдаче квартиры в аренду за 8 тысяч, насторожитесь. За этим дешевым вариантом может скрываться предложение купить список устаревших и неактуальных объявлений. Сейчас за 10 тысяч рублей в месяц в Казани можно снять только комнату в коммуналке, но не квартиру. Стоимость коммерческого найма квартиры начинается с минимальной планки в 13 — 14 тысяч рублей в месяц.

— Какова сейчас стоимость аренды жилья в Казани?

— Стоимость коммерческого найма однокомнатной квартиры варьируется от 13 до 20 тысяч рублей в зависимости от местоположения, состояния, произведенного ремонта, мебели. Цена аренды двухкомнатной квартиры колеблется от 17 до 25 тысяч рублей, трехкомнатной — от 25 тысяч рублей и выше. Это относится к обычным квартирам — хрущевкам, ленинградкам, новому жилью в многоквартирных домах экономкласса. Мы не говорим при этом про бизнес-сегмент и элитное жилье. Там абсолютно другие расценки — они значительно выше.

— А в какую сумму обойдется аренда наиболее демократичного жилья — комнаты в бывшем общежитии?

— В 10 тысяч рублей. Чаще всего эти комнаты оборудуют собственным санузлом, в них созданы минимальные удобства.

— Сдаются ли в аренду комнаты в общежитиях коридорного типа, где туалет и душевые в конце коридора общие на всех жильцов этажа?

— Нет, общежития нельзя сдавать в коммерческий наем. Да, многие из нас по привычке используют термин, появившийся лет 15 назад: «комната в общежитии». Но многие из этих домов давно уже не являются общежитиями. Несколько лет назад для того, чтобы уменьшить свои социальные обязательства, финансовую нагрузку, многие промышленные предприятия Казани сняли общежития со своего баланса и передали их в собственность города. Теперь они находятся в ведении муниципалитета. И статус у этого жилья — комната или квартира. Их можно приватизировать.

Общежития сохранились только ведомственные — у предприятий, вузов. Но комнаты в них нельзя приватизировать, продать, сдать в аренду.

— Как распределяется спрос на аренду жилья в зависимости от района?

— Стоимость коммерческого найма жилья в большей степени зависит не от того, в каком районе города находится квартира, а от ее конкретного местоположения. Есть определенные места в Казани, которые традиционно пользуются наибольшим спросом. В их числе, например, Сибирский тракт — из-за близости КАИ/КНИТУ, КХТИ. Там находится большинство корпусов этих вузов, так что их студенты чаще всего и ищут квартиру поближе к месту учебы.

Центральная часть Вахитовского района всегда — так исторически сложилось — пользуется очень большим спросом. Найти там квартиру достаточно тяжело. Квартиру элитного сегмента жилья найти еще можно. Но если мы говорим об экономклассе, подобрать такой вариант в центре города очень сложно.

Популярные для аренды Квартала — это центральные улицы района: Ямашева, Амирхана, Чистопольская. Но там студенты снимают меньше, чаще жилье в этом месте запрашивают работающие люди.

— А какой расклад по станциям метро?

— Конечно, самое популярное для найма жилье — возле станций метро в центре Казани. А также то, что находится возле станций, расположенных в Московском районе, станции метро «Горки». На Горках довольно много старого жилого фонда и можно снять квартиру дешевле, чем в центре города. И в то же время, например, для студентов наличие здесь поблизости метро позволяет быстро добраться до своего вуза.

— Верно ли утверждение, что наиболее дешевая аренда жилья с учетом близости метро в Соцгороде, возле станции «Авиастроительная»? Почему? Ведь ситуация та же самая: сел на метро и быстро доехал до центра.

— Все же время, потраченное на дорогу до работы или учебы, здесь больше. И люди это учитывают при найме квартиры. Например, у коллеги, проживающей как раз в Соцгороде, на то, чтобы добраться в наш офис, расположенный на улице Габишева, уходит час. Для Казани это очень много. В Москве час до работы — это ни о чем, там все так добираются. В Казани комфортным для поездки на работу или учебу считается время до получаса, в идеальном варианте — 15 — 20 минут.

Действительно, жилье в Авиастроительном районе в найм дешевле. Это нижняя планка в разнице цен по городу. То есть снять однокомнатную квартиру здесь обойдется примерно в 13 тысяч рублей. Если поискать хорошенько, можно найти квартиру и дешевле. Причем Авиастрой и сам по себе считается в целом недорогим, в том числе и по стоимости квадратного метра жилья. Квартиры там продаются дешевле по сравнению с другими районами города.

— Какие советы дадите тем людям, которые ищут съемное жилье в Казани?

— Во-первых, оплату нужно производить только после подписания договора коммерческого найма. Во-вторых, необходимо проверить документы на квартиру и убедиться, что человек, предлагающий ее вам в наем, является ее собственником. Для этого проверяют документы на квартиру и паспорт. В-третьих, обязательно заключите договор коммерческого найма жилья с фиксацией цены и срока проживания. Без договора вас в любой момент могут выселить из квартиры или поднять стоимость. И конечно же обращайтесь к профессионалам на рынке жилья.

— Если на квартиру показывает риэлтор, с кем заключается договор — с агентством недвижимости, которое он представляет, или с самим риэлтором?

— Договор заключается только с собственником. С агентством недвижимости заключается договор на оказание услуг по поиску квартиры. При этом отмечу, что «риэлторов-частников» не существует — это лица, занимающиеся незаконной предпринимательской деятельностью. Рекомендую выбирать проверенные временем компании в сфере недвижимости и их сотрудников, зарегистрированных и состоящих в Гильдии риэлторов Республики Татарстан.