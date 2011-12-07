Глава Минстроя РТ: В эксплуатацию ввели более 65% жилья от плана

Президент Татарстана Рустам Минниханов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание со всеми районами республики. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Глава Минстроя РТ Фарит Ханифов доложил, что 65,3% от плана на 2020 год уже введено в эксплуатацию. Это 1 млн 945 тыс. кв. метров жилья.

За этот же период ввели в эксплуатацию 13 многоквартирных домов, в том числе в Нижнекамске и в Черемшанском, Алькеевском, Елабужском районах. Из оставшихся 55 домов, в высокой степени готовности находятся 26 объектов, в средней — 24, в низкой — 5.

В рамках программы многоквартирного инвестиционного жилья, в 2020 году рассчитано построить 177 объектов. 55,8% от плана (93 объекта) уже выполнено.

По линии индивидуального жилищного строительства планируется построить 10 тыс. 680 домов. На 11 сентября введено в эксплуатацию 8 тыс. 554 объекта (80,1% от плана).