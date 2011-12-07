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В Лаишевском районе возведут два новых жилых комплексов

К 2027 году в Лаишевском районе Татарстана планируется строительство жилого микрорайона «Новые Усады»/

В Лаишевском районе возведут два новых жилых комплексов. К 2027 году в Лаишевском районе Татарстана планируется строительство жилого микрорайона «Новые Усады», его площадь составит 55 га. Новый жилой массив рассчитан на 10 тысяч жителей, сообщает пресс-служба администрации Лаишевского района РТ.

Второй крупный жилой комплекс - «Новое Столбище» появится на территории Лаишевского района к 2028 году. Он примет 28 тысяч жителей. Отличительная черта ЖК «Новое столбище» - его принцип застройки, это малоэтажное жилье.

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