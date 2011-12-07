В Казани в 2021 году планируют сдать все проблемные объекты долевого строительства

В Казани до конца 2021 года планируют сдать все проблемные объекты долевого строительства. Такую задачу поставил президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба мэрии.

«На сегодня в столице республики по федеральной программе поддержки дольщиков, которая действует в России с 1 июля 2019 года, ведутся работы на 7 крупных объектах — „свеевских“ домах — третьем и шестом на ул. Четаева, а также по ул. Достоевского, 57, и в „фоновских“ домах — втором, третьем и четвертом в ЖК „МЧС“ и пятом в ЖК „Молодежный“», — уточнил зампремьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Общая площадь данных объектов превышает 200 тыс. кв. м. Достройка проблемных домов оценивается в 9 млрд рублей. Предполагается, что квартиры получат 2 190 обманутых дольщиков, пояснил спикер.

По словам Нигматуллина, в первом квартале 2021 года планируется завершить строительно-монтажные работы на всех объектах.

В двух домах, застройщиком которых является фирма «Свей» около 350 квартир, которые приобрели дольщики, не предусматривает строительная документация и разрешение на строительство. Данным дольщикам будут предоставлены квартиры в компенсационных домах.

«Участки земель определены, с учетом площади квартир, которые должны были получить дольщики, ведется подбор проектов», — уточнил Нигматуллин.

Строительство данных домов обойдется в более 1 млрд рублей.

Финансирование строительства домов обманутых дольщиков идет за счет средств «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», который формируется из средств федерального и республиканского бюджетов. 6,3 млрд предоставит федеральный бюджет, 3,5 млрд — республиканский.

Напомним, с 2016 по 2019 годы в Татарстане отстроили 29 проблемных объектов. Квартиры получили более 3,8 тыс. обманутых дольщиков.