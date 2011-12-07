Президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев сообщил, что цены на новостройки в Казани до конца года подорожают еще на 10%. Об этом пишет «РБК».

Савельев пояснил, что, во-первых, это связано с переходом застройщиков на проектное финансирование, поскольку обслуживание эскроу-счетов требует определенных расходов. А во-вторых, повышение цен связано с возросшим спросом, удорожаемости себестоимости строительства и снижением ипотечных ставок. Эксперты отметили, что сейчас на рынке наблюдается достаточно хороший спрос.