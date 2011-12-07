Рынок жилья столицы РТ: на сколько подорожали квартиры в 2018 году?

Вторичный рынок: выросли цены на квартиры любой комнатностиВ 2018 году средняя стоимость предложения на рынке вторичной недвижимости в Казани выросла на 10,4%. Если в IV квартале 2017 года квадратный метр стоил 68261 руб., то в IV квартале 2018-го - 75346 руб. Рост стоимости вторичной недвижимости в Казани оказался более интенсивным, чем в среднем по стране: в России в целом цены поднялись за аналогичный период на 6%.Рост стоимости «квадрата» в течение года происходил неравномерно. Скачок в I квартале 2018 года (на 2,3% по сравнению с IV кварталом 2017-го) сменился медленным ростом во II и III кварталах: на 1,8% и 1,7%. В IV квартале 2018-го цены резко поднялись - на 4,3% по сравнению с III кварталом.Изменение цен на квартиры разной комнатностиВ 2018 году повышение цен сильнее всего коснулось «трешек». С IV квартала 2017 года по IV квартал 2018-го они прибавили в стоимости 17,4%, поднявшись с 5451660 до 6401102 руб. за объект. На втором месте по уровню роста двухкомнатные квартиры (+15,9%): в IV квартале 2018-го средняя стоимость предложения по «двушкам» составила 4288443 руб. Однокомнатные квартиры выросли в цене на 11,6%, до 2823350 руб. за объект.Изменение цен по районамЦены выросли во всех районах города. Лидером подорожания стал Ново-Савиновский район: в период с IV квартала 2017 года по IV квартал 2018-го стоимость «квадрата» на вторичном рынке здесь поднялась на 13,9%, до 83911 руб. На втором месте Вахитовский район с ростом на 9,8% (в IV квартале кв. метр здесь стоил 90871 руб.). На третьем месте Приволжский район: рост 9,7%, до 72598 руб. за кв. м. Минимально поднялась средняя стоимость вторичной недвижимости в Авиастроительном районе: на 5,4%. За кв. м здесь в IV квартале 2018 года просили 66057 руб.Динамика спроса и предложенияОднокомнатные квартиры сохранили лидерство как по доле спроса, так и по доле предложения. На них в IV квартале 2018 года пришлось 50,4% (спрос) и 40,8% (предложение). За год их доля увеличилась в структуре спроса на 9,1%, но уменьшилась в структуре предложения на 5,6%. Спрос на двухкомнатные квартиры упал: доля запросов на них уменьшилась до 32,4%, на 4,7%. В структуре предложения они демонстрируют положительную динамику, прибавив 0,9%, до 32,8% с IV квартала 2017 года по IV квартал 2018-го.Снизилась доля спроса на «трешки» на 24%. В IV квартале 2018 года доля трехкомнатных квартир в структуре спроса составила 15,3%. Предложение выросло: на 8,3%, до 22,1%.Многокомнатные квартиры сдали позиции по спросу (-24%), но увеличили по предложению (10,3%). К концу 2018 года их доля составила 1,9% в общей структуре спроса и 4,3% по предложению.Аренда в Казани стала доступнееПо данным Domofond.ru, средняя стоимость аренды в Казани снизилась с IV квартала 2017 года по IV квартал 2018-го на 4%, до 19563 руб. в месяц за квартиру. В сегменте однокомнатных квартир ставка упала на 0,7%, до 15081 руб. Средняя стоимость аренды «двушек» снизилась до 21673 руб. (-1,5%). Трехкомнатные квартиры стали несколько доступнее: стоимость найма уменьшилась на 0,3%, до 36555 руб. за квартиру.Продажа загородной недвижимости: дома площадью 75 - 150 кв. м выросли в цене больше всехСтоимость загородной недвижимости в Казани и окрестностях за год выросла на 3,1%: квадратный метр в IV квартале 2018 года стоил в среднем 33569 руб., а в аналогичный период 2017 года - 32562 руб. Максимальную положительную динамику демонстрировали дома площадью 75 - 150 кв. м. Средняя стоимость в этом сегменте выросла на 3,3%, а средняя цена за объект составила 3964680 руб. На втором месте дома площадью до 75 кв. м (+2,9%). В IV квартале 2018 года за объект из этой категории просили в среднем 1312911 руб. Дома площадью 150 - 250 кв. м подорожали до 6852889 руб. (1,4%). Сегмент домов площадью более 250 кв. м стал единственным, где стоимость упала: здесь стоимость снизилась на 0,3%, до 14996992 руб. за объект.