Фигуристка Алина Загитова споет в своем новом шоу

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Город
16 августа 2024  11:22
Автор:
Эндже Гарафиева

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова удивит своих поклонников вокальным номером. В эфире радиостанции «Русский Хит» спортсменка рассказала, что собирается исполнить песню на своем новом шоу «Хранители времени».

Пока неизвестно, будет ли это одна песня на двух языках или две отдельные композиции. «Сейчас решается этот вопрос. Скорее всего, на двух языках», – поделилась Алина. Известно, что над песней работает сама фигуристка совместно с профессиональными музыкантами.

Премьера шоу «Хранители времени» состоится в Казани 29 августа.

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