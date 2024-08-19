Гостем Дня города в Казани станет Герой России Рустам Сайфуллин

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Город
19 августа 2024  16:20
Автор:
Эндже Гарафиева

30 августа Казань отметит День города и День Республики Татарстан. На празднование приедет Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

 Фото: © «Татар-информ»

Рустам Сайфуллин с первых дней участвовал в специальной военной операции. Под его командованием инженерно-саперный полк обеспечивал переправу российских войск через водные преграды.

Во время форсирования Северского Донца Рустам Сайфуллин получил тяжелое ранение, но не покинул поле боя и продолжал руководить действиями полка. Мужество и героизм Рустама Сайфуллина позволили выполнить боевую задачу и спасти жизни солдат. За этот подвиг он был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Ранее мы писали, что 30 августа Казань отметит День города и Республики Татарстан масштабной праздничной программой. Гостей ждут концерты, фестивали, спортивные мероприятия, выставки.

На главной сцене выступят Дима Билан, группа «Братья Гримм», артисты Казанской городской филармонии и другие звезды.

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Гостем Дня города в Казани станет Герой России Рустам Сайфуллин