Замминистра здравоохранения РТ рассказал о том, как организовано голосование в госпиталях для больных COVID-19

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Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Исполкома г. Казани Владимир Жаворонков рассказал о ходе голосования в госпиталях для больных COVID-19.
«Если пациент имеет желание отдать голос, то заполняет специальное заявление. В число членов участковых избирательных комиссий включены медицинские работники, работающие в госпиталях», — уточнил Владимир Жаворонков.
Больным доставляют бюллетени в специальных пакетах, со специальными ручками. После голосования бюллетень опускают в опечатанный ящик.
«Желающие проголосовать есть. В некоторых госпиталях этот процесс уже подходит к концу», — резюмировал Жаворонков.