Врачи РТ подтвердили еще 51 случай заболевания COVID-19

В Татарстане по состоянию на 1 августа текущего года зарегистрировано 23 982 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 51 новый случай. Всего выздоровело 21 283 пациента, в том числе 9 за последние сутки. Скончалось за время в республике от этого диагноза 616 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.