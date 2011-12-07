Роспотребнадзор по РТ призвал родителей активнее вакцинировать своих детей

Родителям татарстанских школьников необходимо активнее привить своих детей от вируса гриппа. Об этом на пресс-конференции заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«На сегодня наша с вами главная задача — привить детское население. Мы с вами детское население не прививаем от ковида, нет пока вакцины. Вы знаете, что октябрь самое лучшее время для вакцинации, пока мы вирус гриппа не выделяем среди заболевших, но нужно привить детей», — сказала она.

Патяшина попросила, родителей, активизироваться, возможно поторопить директоров школ и детских садов для того чтобы была проделана соответствующая работа по вакцинации организованных коллективов, но и родителям, не тянуть, а подписать информированное согласие на вакцинацию ребенка.

Напомним, что за сутки на учебу в Татарстане из-за болезни не допустили 359 учеников.