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В Татарстане зафиксировали три случая смерти от COVID-19

На октябрь 2021 года в республике подтверждено 751 случаев коронавируса.

В Татарстане зафиксировали три случая смерти от коронавируса: две женщины 1942, 1955 и мужчина 1959 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Причина смерти граждан установлена при патологоанатомической экспертизе, вирус идентифицирован.

На октябрь 2021 года в республике зарегистрировано 751 смертельных случаев от COVID-19.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане планируют ввести обязательные QR-коды для посещения массовых мероприятий.

КВ
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