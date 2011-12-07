В Татарстане зафиксировали три случая смерти от COVID-19

В Татарстане зафиксировали три случая смерти от коронавируса: две женщины 1942, 1955 и мужчина 1959 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Причина смерти граждан установлена при патологоанатомической экспертизе, вирус идентифицирован.

На октябрь 2021 года в республике зарегистрировано 751 смертельных случаев от COVID-19.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане планируют ввести обязательные QR-коды для посещения массовых мероприятий.