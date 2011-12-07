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В Татарстане зарегистрировано 63 новых случая заражения ковидом

Количество заболевших коронавирусом в республике выросло на 10%.

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировано 63 новых случая заражением коронавирусом. Об этом на пресс-конференции заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. 

«Ситуация с коронавирусной инфекцией нас очень тревожит и становится напряженной, мы фиксируем рост числа заболевших уже в течение последних четырех недель. И в среднем еженедельно мы регистрируем на 10% больше числа заболевших в Татарстане», — сказала Патяшина.

Она отметила, что количество заболевших увеличивается, потому как начался сезонный подъем.

«За неделю в республике зарегистрировано 27 тыс. случаев заражения ОРВИ и рост составил 16% по сравнению с предыдущей неделей», — сказала спикер. 

КВ
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